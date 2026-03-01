ПВО за 3 часа сбила 84 украинских беспилотника

«Первого марта в период с 14.00 до 17.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 84 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что 34 БПЛА сбиты над акваторией Черного моря, 24 — над территорией Крыма, 11 — над территорией Краснодарского края, семь — над территорией Белгородской области, пять — над акваторией Азовского моря, два — над территорией Курской области и один над Брянской областью.
