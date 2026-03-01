Пушилин: ВС РФ продвинулись в районе пяти населенных пунктов в ДНР

«На славянском направлении мы видим, что наши подразделения продолжают продвигаться в Рай-Александровке, со стороны Кривой Луки, Резниковке, Никифоровке. Есть продвижение также и в районе освобожденной ранее Миньковки», — заявил Пушилин на видео, опубликованном на платформе Max.