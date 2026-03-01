Пушилин: ВС РФ продвинулись в районе пяти населенных пунктов в ДНР

Российские войска на славянском направлении продвинулись в районе сел Рай-Александровка, Кривая Лука, Резниковка, Никифоровка и взятой ранее под контроль российскими силами Миньковки, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«На славянском направлении мы видим, что наши подразделения продолжают продвигаться в Рай-Александровке, со стороны Кривой Луки, Резниковке, Никифоровке. Есть продвижение также и в районе освобожденной ранее Миньковки», — заявил Пушилин на видео, опубликованном на платформе Max.
Напомним, 16 февраля Минобороны РФ сообщило об освобождении подразделениями российской группировки войск «Юг» села Миньковка. В Сети появились кадры населенного пункта, на территории которого бойцы 8-й разведывательно-штурмовой бригады ВС РФ развернули флаг своего подразделения.