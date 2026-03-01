Tasnim: шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ убиты в ОАЭ ракетным ударом

Сообщается, что 28 февраля ракетным ударом был поражен один из объектов проживания офицеров ЦРУ, расположенные в Дубае.
Ранее со соцсетях появились фото горящего в Дубае здания, его называли штаб-квартирой ЦРУ. Издание Fars утверждало, что целью ракетного удара Ирана в Дубае стала штаб-квартира Центрального разведывательного управления США.
Отметим, КСИР утверждает, что с начала ответной операции Ирана в результате ракетных ударов по базам в Бахрейне и других странах погибли и получили ранения 560 американских военнослужащих.
