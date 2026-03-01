Ричмонд
Tasnim: шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ убиты в ОАЭ ракетным ударом

28 февраля ракетным ударом было поражено здание, где живут сотрудники ЦРУ, утверждают в КСИР.

Источник: Аргументы и факты

В Объединенных Арабских Эмиратах в результате иранского ракетного удара уничтожены шесть высокопоставленных сотрудников ЦРУ, двое получили ранения, пишет Tasnim, ссылаясь на сообщение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Сообщается, что 28 февраля ракетным ударом был поражен один из объектов проживания офицеров ЦРУ, расположенные в Дубае.

Ранее со соцсетях появились фото горящего в Дубае здания, его называли штаб-квартирой ЦРУ. Издание Fars утверждало, что целью ракетного удара Ирана в Дубае стала штаб-квартира Центрального разведывательного управления США.

Отметим, КСИР утверждает, что с начала ответной операции Ирана в результате ракетных ударов по базам в Бахрейне и других странах погибли и получили ранения 560 американских военнослужащих.

