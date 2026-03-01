Ричмонд
NBC: трое американских военнослужащих убиты в Кувейте

В КСИР утверждают, что американская база аль-Салем полностью выведена из строя.

Трое американских военных, о смерти которых сообщило Центральное командование ВС США, убиты в Кувейте, передаёт NBC, ссылаясь на источник.

Он рассказал, что военные входили в состав армейского подразделения обеспечения.

По данным источника, в результате атаки ранении получили не менее пяти военнослужащих.

Агентство ISNA со ссылкой на Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что американская база аль-Салем в Кувейте полностью выведена из строя после ракетных ударов. При атаке были уничтожены и три других объекта американской военно-морской инфраструктуры в Кувейте, утверждают в КСИР.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что в результате операции «Эпическая ярость» погибли трое американских военных, пятеро получили серьезные ранения.

Напомним, 28 февраля, США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ иранская сторона стала наносить удары по израильским и американским военным объектам.

