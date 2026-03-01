NBC: трое американских военнослужащих убиты в Кувейте

Трое американских военных, о смерти которых сообщило Центральное командование ВС США, убиты в Кувейте, передаёт NBC, ссылаясь на источник.
Он рассказал, что военные входили в состав армейского подразделения обеспечения.
По данным источника, в результате атаки ранении получили не менее пяти военнослужащих.
Агентство ISNA со ссылкой на Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что американская база аль-Салем в Кувейте полностью выведена из строя после ракетных ударов. При атаке были уничтожены и три других объекта американской военно-морской инфраструктуры в Кувейте, утверждают в КСИР.
Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что в результате операции «Эпическая ярость» погибли трое американских военных, пятеро получили серьезные ранения.
Напомним, 28 февраля, США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ иранская сторона стала наносить удары по израильским и американским военным объектам.