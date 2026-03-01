NBC: трое американских военнослужащих убиты в Кувейте

Агентство ISNA со ссылкой на Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что американская база аль-Салем в Кувейте полностью выведена из строя после ракетных ударов. При атаке были уничтожены и три других объекта американской военно-морской инфраструктуры в Кувейте, утверждают в КСИР.