Силы ПВО сбили 48 дронов ВСУ над регионами России за три часа

Российские силы противовоздушной обороны сбили 48 дронов Вооруженных сил Украины над регионами РФ в течение трех часов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
«В период с 17.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.
27 украинских дронов были сбиты над акваторией Черного моря, еще восемь — над территорией Белгородской области. По пять и три БПЛА ликвидированы над Республикой Крым и акваторией Азовского моря. По два дрона сбито над Краснодарским краем и Курской областью, еще один — над территорией Брянской области.
Ранее KP.RU сообщал, что силы ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских дронов за ночь на 1 марта. Больше всего беспилотников было ликвидировано над Брянской, Белгородской и Курской областями.