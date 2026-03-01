Авианосец Франции «Шарль де Голль» отправился в Восточное Средиземноморье

Авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль» и его ударная группа направляются из Балтийского моря в Восточное Средиземноморье, передает телеканал BFMTV.
«Французский авианосец “Шарль де Голль” и его ударная группа прерывают свою миссию в Балтийском море, чтобы направиться в восточное Средиземноморье», — говорится в статье.
Отметим, «Шарль де Голль» является единственным действующим авианосцем ВМС Франции и первым французским надводным боевым кораблем с атомной силовой установкой.
Ранее Минобороны ОАЭ сообщило, что два иранских БПЛА ударили по складу на французской базе «Ас-Салям» в Абу-Даби, в результате произошел пожар в двух контейнерах.
