Силы ПВО перехватили 57 украинских беспилотников над территорией России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в течение трех часов 57 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом 1 марта сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в мессенджере MAX.

Уточняется, что 18 дронов сбили над акваторией Черного моря, 15 беспилотников уничтожили над Республикой Крым, девять БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря. Восемь дронов ликвидировали над Брянской областью, пять — над территорией Курской области и по одному — над Белгородской областью и Краснодарским краем.

В Минобороны РФ ранее в этот же день сообщили, что силы ПВО перехватили 48 украинских БПЛА над территорией России в течение трех часов. Уточнялось, что 27 беспилотников сбили над акваторией Черного моря, восемь — над Белгородской областью, пять — над Крымом, три — над Азовским морем, два — над Краснодарским краем, два — над Курской областью и один — над Брянской областью.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше