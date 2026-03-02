Силы ПВО перехватили 57 украинских беспилотников над территорией России

В Минобороны РФ ранее в этот же день сообщили, что силы ПВО перехватили 48 украинских БПЛА над территорией России в течение трех часов. Уточнялось, что 27 беспилотников сбили над акваторией Черного моря, восемь — над Белгородской областью, пять — над Крымом, три — над Азовским морем, два — над Краснодарским краем, два — над Курской областью и один — над Брянской областью.