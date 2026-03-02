Силы ПВО перехватили 57 украинских беспилотников над территорией России

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в мессенджере MAX.
Уточняется, что 18 дронов сбили над акваторией Черного моря, 15 беспилотников уничтожили над Республикой Крым, девять БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря. Восемь дронов ликвидировали над Брянской областью, пять — над территорией Курской области и по одному — над Белгородской областью и Краснодарским краем.
В Минобороны РФ ранее в этот же день сообщили, что силы ПВО перехватили 48 украинских БПЛА над территорией России в течение трех часов. Уточнялось, что 27 беспилотников сбили над акваторией Черного моря, восемь — над Белгородской областью, пять — над Крымом, три — над Азовским морем, два — над Краснодарским краем, два — над Курской областью и один — над Брянской областью.