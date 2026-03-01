Российские ПВО за три часа уничтожили 57 дронов ВСУ

В течение трех часов над различными регионами РФ было перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
«1 марта текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Над акваторией Черного моря были уничтожены 18 дронов, 15 — над территорией Республики Крым, 9 — над акваторией Азовского моря, 8 — над Брянской областью, 5 — над Курской областью. По одному беспилотнику сбили над Белгородской областью и Краснодарским краем.
Ранее KP.RU сообщал, что российские силы ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами России. Над акваторией Черного моря были сбиты 27 дронов, еще восемь — над Белгородской областью.