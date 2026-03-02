Москалькова рассказала о желании спасенных украинцев получить гражданство РФ

Некоторые граждане Украины, которых российские военные эвакуировали из зоны спецоперации, хотят остаться в России и получить паспорт РФ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«Эта группа людей, она как бы делится на две категории. Первая, которые изъявили желание остаться в России, приняв гражданство Российской Федерации. Это была их воля, они подали обращение», — сказала она в разговоре с РИА Новости.
По словам Москальковой, остальные эвакуированные намерены вернуться на Украину, но только после завершения СВО и получения официальных гарантий безопасного транзита и проживания.
Как отметила Москалькова, в декабре из зоны конфликта российские военные спасли 46 украинцев. Часть из них (17 человек) уже вернулись на Украину, остальные размещены во временных пунктах в России.
Кроме этого, по информации Москальковой, с начала 2026 года 96 граждан РФ и Украины были возвращены в Россию.