Обломки БПЛА упали на многоэтажный дом в Новороссийске, есть повреждения

Кравченко сообщил о продолжении отражения атаки БПЛА на Новороссийск.

Источник: Комсомольская правда

В результате падения обломков БПЛА в Новороссийске оказалась повреждена крыша многоэтажного жилого дома. Как сообщил глава города Андрей Кравченко, по предварительным данным, никто из жильцов не пострадал.

«Обломки беспилотника попали в многоэтажный дом, повреждена кровля. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы», — написал Кравченко в Telegram-канале.

Глава города также уточнил, что на базе средней общеобразовательной школы № 29 планируется развернуть пункт временного пребывания людей в случае необходимости. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы российской ПВО ликвидировали 12 БПЛА, летевших на столицу.

Кроме этого, по данным Минобороны РФ, накануне 167 украинских БПЛА были сбиты над регионами России за шесть часов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борте и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
