ВСУ атаковали Новороссийск: пострадал человек, повреждены четыре дома

В Новороссийске из-за атаки дрона пострадал один человек.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки беспилотника ВСУ на Новороссийск постадал один человек, повреждены четыре многоквартирных дома. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале.

«В результате атаки киевского режима на Новороссийск, по предварительной информации, повреждения получили четыре жилых дома. К сожалению, есть пострадавший», — говорится в сообщении.

Кравченко уточнил, что на месте работают экстренные службы. В одном из многоквартирных домов фрагменты дрона попали в квартиру. Он добавил, что пострадавшего срочно доставили в городскую больницу.

Ранее KP.RU сообщал, что средства ПВО уничтожили 57 украинских дронов над регионами России. Над акваторией Черного моря было сбито 18 беспилотников. Еще 15 БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым, 9 — над Азовским морем.

