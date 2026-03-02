Обломки украинского БПЛА нашли в пригороде Краснодара

«Пострадавших нет. Повреждения инфраструктуры отсутствуют», — уточнили в администрации муниципалитета.
В настоящее время на месте ЧП работают специальные и оперативные службы.
Власти также напомнили о запрете снимать и выкладывать фото и видео работы ПВО.
При обнаружении фрагментов беспилотника не рекомендуется подходить и трогать их. При этом необходимо сообщить об этих находках по единому номеру экстренных служб — 112.
Напомним, в ночь с понедельника на вторник в Новороссийске при массированной атаке от обломков БПЛА был ранен один человек и повреждены четыре жилых дома. Пострадавший сейчас находится в городской больнице.
На месте происшествия работают экстренные службы. На базе школы № 29 развернут пункт временного размещения.