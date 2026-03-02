Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки украинского БПЛА нашли в пригороде Краснодара

По информации мэрии столицы Кубани, после атаки на мегаполис украинских беспилотных летательных аппаратов обломки одного из них упали в пригороде Краснодара.

Источник: Российская газета

«Пострадавших нет. Повреждения инфраструктуры отсутствуют», — уточнили в администрации муниципалитета.

В настоящее время на месте ЧП работают специальные и оперативные службы.

Власти также напомнили о запрете снимать и выкладывать фото и видео работы ПВО.

При обнаружении фрагментов беспилотника не рекомендуется подходить и трогать их. При этом необходимо сообщить об этих находках по единому номеру экстренных служб — 112.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник в Новороссийске при массированной атаке от обломков БПЛА был ранен один человек и повреждены четыре жилых дома. Пострадавший сейчас находится в городской больнице.

На месте происшествия работают экстренные службы. На базе школы № 29 развернут пункт временного размещения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше