В Новороссийске обломки БПЛА повредили еще семь жилых домов

По его информации, в Новороссийске обломки БПЛА повредили еще два многоквартирных и пять частных домов.
«По предварительной информации, пострадавших нет. В зданиях повреждены окна и крыши», — рассказал Кравченко.
При этом в настоящее время по двум адресам пожарные «ликвидируют возникшие в результате падения обломков возгорания».
Для жителей городского Восточного внутригородского района власти на базе школы № 32развернули второй пункт временного размещения. Сюда направили жильцов частных домовладений.
Напомним, в данный Новороссийск атакуют безэкипажные катера, в городе звучит сирена — сигнал «Внимание всем».
Глава муниципалитета напомнил своим землякам о запрете снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки БПЛА, а также работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети.
Напомним, налет украинских беспилотников (а теперь и безэкипажных катеров) на город-герой продолжается с воскресенья. От обломков ранен один человек, который находится в местной больнице.
На месте происшествия работают экстренные службы. На базе школы № 29 также развернут пункт временного размещения.
Кроме того, днем 1 марта обломки беспилотников упали в пригородном новороссийском селе Мысхако. В результате были повреждены окна в двух малоквартирных домах и линия электропередачи.
По данным Оперштаба Краснодарского края, угроза атаки БПЛА по-прежнему сохраняется в соседних черноморских городах Анапе и Геленджике.