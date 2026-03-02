В Новороссийске повреждены еще семь жилых домов из-за атаки ВСУ

В результате атаки ВСУ на Новороссийск повреждены еще два многоквартирных и пять частных домов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале.
«Новороссийск продолжает подвергаться атаке ВСУ. На данный момент известно о повреждениях еще в двух многоквартирных домах и пяти частных», — говорится в сообщении.
Кравченко добавил, что на двух из этих адресов произошли возгорания. Пожар уже ликвидируют. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили 84 украинских беспилотника. По данным Минобороны России, наибольший удар пришелся на акваторию Черного моря, где было сбито 34 дрона. Еще 11 аппаратов были уничтожены над территорией Краснодарского края.
Как писал «КП-Кубань», в Сочи обломки дрона упали на территорию садоводческого товарищества. Фрагменты повредили окна в одном из домов. Также обломки упали в пригороде Краснодара. Пострадавших нет.