КСИР: подвергшийся удару авианосец США «Авраам Линкольн» отошёл от Ирана

Американский авианосец «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln) после удара, нанесённого иранскими военными, отошел от берегов Ирана, сообщила государственная телекомпания IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
«После атаки американский авианосец покинул район, где выполнял свою миссию, и направился в сторону Индийского океана», — уточняется в заявлении элитного формирования Вооружённых сил Ирана.
1 марта агентство IRNA проинформировало, что КСИР уведомил об ударе по авианосцу «Авраам Линкольн» в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Иранские военные заявили, что корабль был атакован четырьмя баллистическими ракетами.
Позже Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) опровергло сообщения об ударе по авианосцу. Американская сторона стала утверждать, что выпущенные ракеты даже не достигли района, в котором находился «Авраам Линкольн».
В начале февраля сообщалось, что ударная группа ВМС США во главе с этим авианосцем совершила переход в Аравийском море. Вместе с кораблём следовали два судна снабжения и два катера береговой охраны.
Соединённые Штаты объявили о начале военной операции против Ирана 28 февраля. По территории исламской республики были нанесены удары. Тегеран в ответ начал свою операцию против США и их союзников.