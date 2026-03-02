Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР: подвергшийся удару авианосец США «Авраам Линкольн» отошёл от Ирана

В КСИР заявили, что атакованный Ираном американский авианосец «Авраам Линкольн» направился в сторону Индийского океана.

Источник: Аргументы и факты

Американский авианосец «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln) после удара, нанесённого иранскими военными, отошел от берегов Ирана, сообщила государственная телекомпания IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«После атаки американский авианосец покинул район, где выполнял свою миссию, и направился в сторону Индийского океана», — уточняется в заявлении элитного формирования Вооружённых сил Ирана.

1 марта агентство IRNA проинформировало, что КСИР уведомил об ударе по авианосцу «Авраам Линкольн» в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Иранские военные заявили, что корабль был атакован четырьмя баллистическими ракетами.

Позже Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) опровергло сообщения об ударе по авианосцу. Американская сторона стала утверждать, что выпущенные ракеты даже не достигли района, в котором находился «Авраам Линкольн».

В начале февраля сообщалось, что ударная группа ВМС США во главе с этим авианосцем совершила переход в Аравийском море. Вместе с кораблём следовали два судна снабжения и два катера береговой охраны.

Соединённые Штаты объявили о начале военной операции против Ирана 28 февраля. По территории исламской республики были нанесены удары. Тегеран в ответ начал свою операцию против США и их союзников.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше