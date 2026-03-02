Ричмонд
ВС России захватили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Штурмовые подразделения псковских десантников захватили опорный пункт ВСУ в одном из населенных пунктов на красноармейском направлении в зоне СВО, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Мы начали расчищать квадрат рядом с этим опорником, осмотрели подвалы. Мы попытались пленить военнослужащих ВСУ без боя, но в ответ они открыли огонь. Пришлось их ликвидировать», — рассказал командир штурмовой группы Иван Радин.

По словам командира, при выполнении задачи десантники использовали тактику просачивания малыми группами по 1−2 человека с последующим закреплением в зданиях, накоплением и нанесением неожиданных ударов.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше