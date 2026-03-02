Оператор огневого подразделения из Осинского района погиб в зоне СВО

IrkutskMedia, 2 марта. Уроженец Осинского района Иркутской области Максим Халтакшинов погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО. Мужчина пал 3 мая 2025 года на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Как сообщил мэр района Борис Хошхоев в своем тг-канале (18+), Максим Халтакшинов родился 9 августа 1985 года в селе Каха. Впоследствии он окончил два вуза: Восточно-Сибирский государственный институт культуры в Улан-Удэ и Российскую правовую академию Минюста России в Москве.
С 2009 по 2010 год проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ. Трудовую деятельность начал в отделе культуры Боханского района. В дальнейшем поступил на службу в органы внутренних дел. Работал следователем и старшим дознавателем в межмуниципальном отделе МВД России «Боханский», затем служил инспектором административного надзора ГИБДД в Улан-Удэ и инспектором группы розыска ГИБДД в Иркутске.
В апреле 2025 года Максим подписал контракт для участия в специальной военной операции. Был направлен в воинскую часть № 41698, где служил оператором огневого подразделения 5-го взвода.
У бойца остались мать, отец, сестра и двое детей. Прощание состоялось 27 февраля в его родном селе.