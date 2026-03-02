Оператор огневого подразделения из Осинского района погиб в зоне СВО

С 2009 по 2010 год проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ. Трудовую деятельность начал в отделе культуры Боханского района. В дальнейшем поступил на службу в органы внутренних дел. Работал следователем и старшим дознавателем в межмуниципальном отделе МВД России «Боханский», затем служил инспектором административного надзора ГИБДД в Улан-Удэ и инспектором группы розыска ГИБДД в Иркутске.