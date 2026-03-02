Участники СВО проходят переобучение в колледжах Приморья

В колледжах Приморья работает программа переобучения для участников СВО и их родных. Благодаря нацпроекту «Кадры» доступно более 200 направлений — от рабочих профессий до юриспруденции и логистики. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Яркий пример — история коренного приморца Олега Костко. Ветеран морской пехоты вернулся домой после ранения в 2024 году и решил сменить сферу деятельности. Сейчас он учится на директора по персоналу, а вместе с ним новую профессию делопроизводителя осваивает супруга.
«Еще при увольнении мне посоветовали обратиться в фонд “Защитники Отечества”. Там сразу предложили помощь и с работой, и с образованием. Я, разумеется, выбрал учебу и попросил направить меня на курсы», — рассказал Олег Костко.
Подобрать специальность бойцам помогают в кадровом центре «Работа России».
«Бывает, человек приходит с четким пониманием, где хочет учиться. Но если кандидат не определился, мы предлагаем полный список курсов. При выборе обязательно учитываем довоенный опыт и планы на жизнь», — рассказала главный специалист отдела службы занятости Владивостока Анастасия Лукьянец.