Три человека пострадали после массированной атаки БПЛА в Новороссийске

«Это две женщины и мужчина, которые находились в одном из поврежденных обломками БПЛА частных домов», — говорится в информации Оперштаба.
Пострадавшие уже госпитализированы в городскую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.
Сегодня утром мэр Андрей Кравченко сообщил, что в городе возобновлена работа общественного транспорта, а также открыли проезд в сторону черноморского села Кабардинка и города Геленджика.
При этом он подчеркнул, что, несмотря на отмену сигнала «Атака БПЛА», на территории муниципалитета по-прежнему сохраняется угроза применения беспилотников.
В Новороссийске в результате продолжавшейся длительное время массированной атаки обломки БПЛА было повреждено около десятка жилых домов (в том числе два многоквартирных, на одном из которых загорелась кровля) и линия электропередачи в пригородном селе Мысхако.
В двух школах города развернуты пункты временного размещения для пострадавших домов.