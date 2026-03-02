Ричмонд
Три человека пострадали после массированной атаки БПЛА в Новороссийске

В Новороссийске после массированной атаки беспилотников ВСУ пострадали три человека. В понедельник утром об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: Российская газета

«Это две женщины и мужчина, которые находились в одном из поврежденных обломками БПЛА частных домов», — говорится в информации Оперштаба.

Пострадавшие уже госпитализированы в городскую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

Сегодня утром мэр Андрей Кравченко сообщил, что в городе возобновлена работа общественного транспорта, а также открыли проезд в сторону черноморского села Кабардинка и города Геленджика.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на отмену сигнала «Атака БПЛА», на территории муниципалитета по-прежнему сохраняется угроза применения беспилотников.

В Новороссийске в результате продолжавшейся длительное время массированной атаки обломки БПЛА было повреждено около десятка жилых домов (в том числе два многоквартирных, на одном из которых загорелась кровля) и линия электропередачи в пригородном селе Мысхако.

В двух школах города развернуты пункты временного размещения для пострадавших домов.

