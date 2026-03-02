Ричмонд
Расчеты БПС 11-го корпуса «Севера» уничтожил более 30 солдат ВСУ за сутки

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Специалисты беспилотных систем (БПС) 11-го корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 50 целей Вооруженных сил Украины в Харьковской области за минувшие сутки. Среди них более 30 солдат, сообщил ТАСС начальник огневого поражения группировки войск с позывным Карта.

Источник: РИА "Новости"

«За прошедшие сутки подразделения беспилотных систем группировки войск “Север” 11-го армейского корпуса уничтожили более 50 целей ВСУ в Харьковской области, в том числе свыше 30 солдат. В результате огневого поражения были уничтожены скопления живой силы противника, артиллерийское орудие, два пункта управления БПЛА, более трех транспортных средств, а также роботизированные наземные комплексы, задействованные в подвозе боеприпасов и провизии», — рассказал он.

Начальник огневого поражения отметил, что расчеты беспилотных систем 11-го корпуса «Севера» также уничтожили узлы связи, спутниковые станции Starlink и антенны-усилители сигнала для управления беспилотниками ВСУ. «Кроме того, ликвидировано более двух пунктов хранения материальных средств на линии боевого соприкосновения и три станции радиоэлектронной борьбы», — добавил он.

