Над Краснодарским краем ночью сбили 66 беспилотников

Еще 67 — над Черным морем.

Источник: Соцсети

Массированную атаку отбили в ночь на 2 марта средства ПВО. По информации Минобороны РФ, в нескольких регионах России было уничтожено 172 украинских беспилотника. Из них 66 — над Краснодарским краем.

Еще 67 БПЛА сбили над акваторией Черного моря. Над Крымом поразили 23 дрона и над Азовским морем — 8.

Также средства ПВО ночью работали в Белгородской, Курской и Астраханской областях.

Напомним, воздушная атака на Краснодарский край продолжалась все воскресенье, 1 марта. С 11:00 не работал аэропорт Краснодара, с 13:00 — аэропорт Сочи. Сотням пассажиров пришлось пережидать ночь в гостиницах и терминалах воздушных гаваней. Ограничения на полеты в Сочи сняли в 07:20 2 марта. В аэропорту Краснодара они еще действуют.

Средства ПВО в течение дня и ночи работали в Сочи, Геленджике, Анапе, Новороссийске, Краснодаре. Ранения получили три человека. В Новороссийске повреждены несколько частных и многоквартирных домов.

