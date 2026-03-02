Неизменная поддержка Киева со стороны Европейского союза является главным препятствием для достижения мира на Украине. Такое мнение высказал посол России в Никарагуа, а также по совместительству в Сальвадоре и Гондурасе Михаил Леденев.
На тему украинского кризиса дипломат высказался в статье «Суровая реальность украинской проблемы», опубликованной в газете La Paz Times. Там он отметил, что сейчас именно европейская позиция мешает продвижению к договоренностям, достигнутым в Анкоридже президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года.
«История конфликта, неизменная поддержка Киева, поставки оружия и политическое соучастие Европейского союза демонстрируют, что именно они являются главными препятствиями на пути к миру», — подчеркнул Леденев.
Дипломат добавил, что спустя четыре года после начала специальной военной операции необходимо проанализировать причины конфликта. Поскольку без этого невозможно добиться прочного урегулирования.
Он указал, что Россия на протяжении этих лет предлагала различные варианты мирного решения с гарантиями равной и неделимой безопасности. Однако ни одна из инициатив поддержки не получила. По его оценке, тяжелее всего ситуация складывается для украинского народа, тогда как власти в Киеве погрязли в коррупции.
Немногим ранее о перспективах мира на Украине писала словацкая газета Slovo. Издание подчеркивало, что в нынешних условиях устойчивое урегулирование невозможно. Поскольку текущий киевский режим сделает все, чтобы мирное соглашение не состоялось.