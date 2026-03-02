ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 190 БПЛА за сутки

«В Белгородском округе по поселкам Дубовое, Комсомольский, Майский, Малиновка, Новосадовый, Октябрьский, Разумное, селам Красный Октябрь, Никольское, Новая Нелидовка, Репное, Солохи, Старая Нелидовка, Стрелецкое, Таврово, Чайки, Шагаровка, Ясные Зори и хутору Церковный совершены атаки 57 беспилотников, 41 из которых сбит и подавлен, и выпущено 4 боеприпаса в ходе ракетного обстрела. В хуторе Церковный количество пострадавших в результате детонации дрона на территории предприятия увеличилось до трех человек. Один мужчина находится на стационарном лечении в городской больнице № 2 г. Белгорода. Двое продолжают лечение амбулаторно», — уточнили в оперштабе, добавив, что повреждены 10 частных домов, 1 квартира многоквартирного дома и 2 корпуса производственного предприятия.
Яковлевский и Волоконовский округа атакованы с помощью двух БПЛА, последствий нет, Красногвардейский округ — одного беспилотника, поврежден частный дом. По Борисовскому округу ВСУ выпустили один БПЛА, повреждены частный дом и линия электропередачи, в Белгороде в результате падения обломков сбитых воздушных целей повреждены два автомобиля. По Краснояружскому округу ВСУ выпустили пять боеприпасов и 58 БПЛА, ранены двое мужчин. По информации оперштаба, им оказана помощь в Краснояружкой ЦРБ, лечение продолжают амбулаторно.
Валуйский округ атакован с помощью 13 БПЛА, пострадали мужчина и женщина, после оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение. Также в округе повреждены частный дом, навес другого частного дома и соцобъект. Населенные пункты Грайворонского округа атакованы с помощью десяти боеприпасов и 31 беспилотника, ранен мужчина, госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода. В округе в результате атак ВСУ повреждены три частных дома, хозпостройка, техническое оборудование коммерческого объекта и еще один коммерческий объект.
Шебекинский округ атакован с помощью 30 БПЛА, пострадал мужчина. Как сообщили в оперштабе, раненый госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода. В округе повреждены ворота гаража, три квартиры многоквартирного дома, соцобъект, линия электропередачи и инфраструктурный объект.