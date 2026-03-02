Топливный терминал горит в Новороссийске — оперштаб

«В Новороссийске тушат пожар на топливном терминале, возникший ночью в результате атаки беспилотников», — сказано в сообщении.
Возгорание на наливном причале терминала локализовали на площади 120 квадратных метров, уточнили в оперштабе. К ликвидации ЧС привлекли 25 человек и 9 единиц техники, в том числе сотрудников главка МЧС России по Краснодарскому краю.
В ночь на понедельник Новороссийск подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, известно о пяти пострадавших, а также 17 поврежденных домах и трех детсадах. По данным Минобороны РФ, в ночь на понедельник над Краснодарским краем средства ПВО уничтожили 66 беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.