По данным оборонного ведомства, подразделения группировки «Север» взяли под контроль Круглое. «Подразделения группировки войск “Запад” в результате активных действий освободили населенный пункт Дробышево Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны. В свою очередь, Резниковку взяли под контроль бойцы Южной группировки.
ВС РФ освободили Круглое, Резниковку и Дробышево
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российские войска освободили населенные пункты Дробышево и Резниковка в Донецкой Народной Республике, установили контроль над Круглым в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.