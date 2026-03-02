Ричмонд
ВС РФ освободили Круглое, Резниковку и Дробышево

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российские войска освободили населенные пункты Дробышево и Резниковка в Донецкой Народной Республике, установили контроль над Круглым в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По данным оборонного ведомства, подразделения группировки «Север» взяли под контроль Круглое. «Подразделения группировки войск “Запад” в результате активных действий освободили населенный пункт Дробышево Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны. В свою очередь, Резниковку взяли под контроль бойцы Южной группировки.