«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности “Нептун” и 679 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Российская ПВО уничтожила две ракеты «Нептун» и 679 беспилотника за сутки
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Две ракеты большой дальности «Нептун», 679 беспилотников, четыре управляемые авиабомбы и три снаряда РСЗО HIMARS сбила ПВО России за последние сутки, сообщило Минобороны РФ.