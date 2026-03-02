Ричмонд
ВС России поразили объекты энергетики, работающие на ВПК Украины

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВПК Украины, и хранения и производства боеприпасов, сообщило Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения и производства боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах», — говорится в сообщении ведомства.