В Черном море уничтожили три безэкипажных катера ВСУ

«Уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении.
Как уточнили в оборонном ведомстве, по целям отработали силы Черноморского флота.
Напомним, в ночь на 2 марта средства ПВО уничтожили 67 беспилотников над Черным морем. Кроме того, 23 дрона нейтрализовали над Крымом. Еще восемь дронов нейтрализовали над Азовским морем.
