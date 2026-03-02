Ричмонд
В Черном море уничтожили три безэкипажных катера ВСУ

Минобороны: флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ в Черном море.

Источник: Комсомольская правда

«Уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении.

Как уточнили в оборонном ведомстве, по целям отработали силы Черноморского флота.

Напомним, в ночь на 2 марта средства ПВО уничтожили 67 беспилотников над Черным морем. Кроме того, 23 дрона нейтрализовали над Крымом. Еще восемь дронов нейтрализовали над Азовским морем.

