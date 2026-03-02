Королева красоты из Ростова погибла при атаке беспилотника в Запорожской области

На трассе Васильевка — Бердянск беспилотник атаковал автомобиль с волонтерами из Ростова-на-Дону. В результате удара 65-летняя женщина погибла на месте. Еще одна участница поездки получила тяжелые ранения и была доставлена в Токмакскую центральную районную больницу. Об этом сообщил губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.