Королева красоты из Ростова погибла при атаке беспилотника в Запорожской области

На трассе Васильевка — Бердянск беспилотник атаковал автомобиль с волонтерами из Ростова-на-Дону. В результате удара 65-летняя женщина погибла на месте. Еще одна участница поездки получила тяжелые ранения и была доставлена в Токмакскую центральную районную больницу. Об этом сообщил губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
У пострадавшей диагностированы множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей, а также термические ожоги. Медики борются за ее жизнь.
Вскоре стало известно, что погибшая — 65-летняя Ирина Шкитова. Друзья и близкие называют ее человеком удивительной силы: красавица, победительница конкурсов, королевой красоты в Ростове, мать и бабушка, которая воспитывала внуков после смерти старшей дочери от рака.