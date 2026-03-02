Ричмонд
Королева красоты из Ростова погибла при атаке беспилотника в Запорожской области

В Запорожской области при атаке дрона погибла волонтер из Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Васильевка — Бердянск беспилотник атаковал автомобиль с волонтерами из Ростова-на-Дону. В результате удара 65-летняя женщина погибла на месте. Еще одна участница поездки получила тяжелые ранения и была доставлена в Токмакскую центральную районную больницу. Об этом сообщил губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

У пострадавшей диагностированы множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей, а также термические ожоги. Медики борются за ее жизнь.

Вскоре стало известно, что погибшая — 65-летняя Ирина Шкитова. Друзья и близкие называют ее человеком удивительной силы: красавица, победительница конкурсов, королевой красоты в Ростове, мать и бабушка, которая воспитывала внуков после смерти старшей дочери от рака.