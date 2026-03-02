Ричмонд
Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Новороссийск выросло до 7

В Новороссийске, по уточненным данным, в результате атаки БПЛА пострадали семь человек. Об этом сообщил кубанский оперштаб.

Источник: Коммерсантъ

По данным краевого министерства здравоохранения, двое пострадавших получили медицинскую помощь на месте, госпитализация им не потребовалась. Еще пять человек доставлены в медучреждения, у них травмы средней и легкой степени тяжести. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме.

Параллельно в городе продолжается тушение пожара на топливном терминале. Огонь охватил 120 кв. м после атаки БПЛА. К ликвидации ЧС привлечены 25 человек и 9 единиц техники, в том числе сотрудники краевого ГУ МЧС.

