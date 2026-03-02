Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Новороссийск выросло до 7

По данным краевого министерства здравоохранения, двое пострадавших получили медицинскую помощь на месте, госпитализация им не потребовалась. Еще пять человек доставлены в медучреждения, у них травмы средней и легкой степени тяжести. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме.
