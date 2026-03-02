Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 2 марта 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 2 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили три населенных пункта

Российские войска освободили поселок Дробышево, село Резниковка в ДНР, а также установили контроль над селом Круглое в Харьковской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Север» наступает в Харьковской области

Подразделения «Северной» группировки атаковали пять украинских бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области, а также четыре бригады в районах семи населенных пунктов Сумской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 225 военнослужащих, 15 автомобилей, боевая машина РСЗО Vampire, станция РЭБ, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.

Группировка «Запад» продвигается вперед в ДНР

Российские бойцы нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Пришиб, Яцковка, Красный Лиман ДНР, Волчий Яр, Боровая и Новоосиново Харьковской области.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 боевиков, пять боевых бронированных машин, 27 автомобилей, артиллерийское орудие, станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 135 человек. Также противник лишился бронетранспортеров Stryker и М113, семи боевых бронированных машин, 23 автомобилей, боевой машины РСЗО Vampire, пяти складов материальных средств и горючего.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 320 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали семь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и села Новогригоровка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 320 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и шесть складов боеприпасов.

«Восток» продавил оборону противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской области.

«ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка и Камышеваха Запорожской области.

ВС РФ ликвидировали порядка 60 военнослужащих, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВПК Украины, местам хранения и производства боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • четыре управляемые авиационные бомбы;
  • три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 679 БПЛА самолетного типа.

«Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — рассказали в Минобороны РФ.