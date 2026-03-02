ВС РФ освободили три населенных пункта
Российские войска освободили поселок Дробышево, село Резниковка в ДНР, а также установили контроль над селом Круглое в Харьковской области.
Группировка «Север» наступает в Харьковской области
Подразделения «Северной» группировки атаковали пять украинских бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области, а также четыре бригады в районах семи населенных пунктов Сумской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 225 военнослужащих, 15 автомобилей, боевая машина РСЗО Vampire, станция РЭБ, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.
Группировка «Запад» продвигается вперед в ДНР
Российские бойцы нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Пришиб, Яцковка, Красный Лиман ДНР, Волчий Яр, Боровая и Новоосиново Харьковской области.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 боевиков, пять боевых бронированных машин, 27 автомобилей, артиллерийское орудие, станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 135 человек. Также противник лишился бронетранспортеров Stryker и М113, семи боевых бронированных машин, 23 автомобилей, боевой машины РСЗО Vampire, пяти складов материальных средств и горючего.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 320 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали семь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и села Новогригоровка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 320 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и шесть складов боеприпасов.
«Восток» продавил оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской области.
«ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка и Камышеваха Запорожской области.
ВС РФ ликвидировали порядка 60 военнослужащих, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВПК Украины, местам хранения и производства боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- четыре управляемые авиационные бомбы;
- три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 679 БПЛА самолетного типа.
«Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — рассказали в Минобороны РФ.