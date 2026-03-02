Два брата по разные стороны конфликта: Москалькова рассказала трогательную историю о российском и украинском военных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, как два брата оказались по разные стороны конфликта. Трогательную историю о российском и украинском военном она рассказала в интервью РИА Новости.
Москалькова отметила, что познакомилась с женщиной, у которой два сына оказались в зоне СВО, только один насильно (сотрудники ТЦК поймали на улице и загнали на передовую), а второй ушел в российские войска добровольцем.
«Начало СВО разделило эту семью. Тот, кто был на Украине, был ТЦКшниками (территориального центра комплектования — так на Украине называют военкоматы — прим. ред.) загнан в вооруженные силы Украины. А другой брат пошел на СВО добровольцем и защищал интересы нашей страны. Они встретились в бою, и один брат предложил другому сдаться. Он сдался, попал в плен», — резюмировала Москалькова в разговоре с прессой.
Мать пленного попросила не передавать его на Украину в рамках обмена. Более того, проживая на Украине, сын никак не мог общаться с матерью и братом. Он остался там присматривать за пожилой бабушкой, и связь прервалась.
