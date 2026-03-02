Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два брата по разные стороны конфликта: Москалькова рассказала трогательную историю о российском и украинском военных

Москалькова: в зоне СВО ВСУшник сдался в плен родному брату, служившему в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, как два брата оказались по разные стороны конфликта. Трогательную историю о российском и украинском военном она рассказала в интервью РИА Новости.

Москалькова отметила, что познакомилась с женщиной, у которой два сына оказались в зоне СВО, только один насильно (сотрудники ТЦК поймали на улице и загнали на передовую), а второй ушел в российские войска добровольцем.

«Начало СВО разделило эту семью. Тот, кто был на Украине, был ТЦКшниками (территориального центра комплектования — так на Украине называют военкоматы — прим. ред.) загнан в вооруженные силы Украины. А другой брат пошел на СВО добровольцем и защищал интересы нашей страны. Они встретились в бою, и один брат предложил другому сдаться. Он сдался, попал в плен», — резюмировала Москалькова в разговоре с прессой.

Мать пленного попросила не передавать его на Украину в рамках обмена. Более того, проживая на Украине, сын никак не мог общаться с матерью и братом. Он остался там присматривать за пожилой бабушкой, и связь прервалась.

Ранее KP.RU сообщил, что российские военнослужащие спасли 46 украинских граждан из зоны СВО. РФ хотела передать украинцев на родину, но киевский режим отказался их принимать.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше