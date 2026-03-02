Два брата по разные стороны конфликта: Москалькова рассказала трогательную историю о российском и украинском военных

«Начало СВО разделило эту семью. Тот, кто был на Украине, был ТЦКшниками (территориального центра комплектования — так на Украине называют военкоматы — прим. ред.) загнан в вооруженные силы Украины. А другой брат пошел на СВО добровольцем и защищал интересы нашей страны. Они встретились в бою, и один брат предложил другому сдаться. Он сдался, попал в плен», — резюмировала Москалькова в разговоре с прессой.