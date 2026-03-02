Украинский ударный БПЛА атаковал корпус горбольницы в Донецке

ДОНЕЦК, 2 марта. /ТАСС/. Ударный БПЛА Вооруженных сил Украины атаковал корпус городской больницы Донецка, сообщили в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
«За 2 марта по состоянию на 22:00 [мск] поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) городов республики. Город Донецк (Киевский район) — атака ударного БПЛА в 13:35 — корпус Городской клинической больницы № 7 г. Донецка по ул. Университетской», — говорится в Telegram-канале управления.
Сообщается также об атаках ударных дронов ВСУ на частный жилой дом по ул. Осипенко и производственное помещение по пр. Павших Коммунаров в Донецке.
Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, заключили в управлении.