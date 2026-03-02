Ричмонд
В Белгородской области при ударе БПЛА погиб человек

Мужчина умер до приезда бригады скорой помощи.

БЕЛГОРОД, 2 марта. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины сдетонировал в селе Головчино Белгородской области, в результате чего погиб мирный житель. Об этом сообщает оперштаб региона.

«В Грайворонском округе в селе Головчино от детонации вражеского беспилотника на месте атаки погиб мужчина. Он скончался до приезда бригады скорой помощи», — говорится в сообщении.

