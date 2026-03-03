Пентагон: группировка кораблей Ирана в Оманском заливе уничтожена полностью

Напомним, 2 марта иранская государственная телекомпания IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) проинформировала, что авианосец США «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln) отошёл от берегов Ирана. Ранее военные ближневосточной республики заявили, что нанесли удар по этому кораблю. В Пентагоне, в свою очередь, опровергли эти данные, отметив, что атака на «Авраам Линкольн» якобы была отражена.