Пентагон: группировка кораблей Ирана в Оманском заливе уничтожена полностью

Уточняется, что в это число входят все 11 кораблей, включая новейшее авианесущее судно «Шахид Багери», которое использовали для транспортировки и запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«Два дня назад у иранского режима в Оманском заливе было 11 кораблей, сегодня их ноль», — утверждается в заявлении CENTCOM, входящего в состав министерства обороны США.
Представители американской стороны также отметили, что все иранские суда якобы были уничтожены или выведены из строя во время боевых действий.
Напомним, 2 марта иранская государственная телекомпания IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) проинформировала, что авианосец США «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln) отошёл от берегов Ирана. Ранее военные ближневосточной республики заявили, что нанесли удар по этому кораблю. В Пентагоне, в свою очередь, опровергли эти данные, отметив, что атака на «Авраам Линкольн» якобы была отражена.
Также стало известно, что военные США впервые использовали в боевых условиях новую оперативно-тактическую ракету Precision Strike Missile (PrSM) при ударах по территории Ирана.