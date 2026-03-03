Москва
Пентагон: группировка кораблей Ирана в Оманском заливе уничтожена полностью

Центральное командование ВС США утверждает, что уничтожило все корабли Ирана в Оманском заливе, включая дроносец «Шахид Багери».

Источник: Аргументы и факты

Американские военные полностью уничтожили военно-морскую группировку Ирана в Оманском заливе, сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

Уточняется, что в это число входят все 11 кораблей, включая новейшее авианесущее судно «Шахид Багери», которое использовали для транспортировки и запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Два дня назад у иранского режима в Оманском заливе было 11 кораблей, сегодня их ноль», — утверждается в заявлении CENTCOM, входящего в состав министерства обороны США.

Представители американской стороны также отметили, что все иранские суда якобы были уничтожены или выведены из строя во время боевых действий.

Напомним, 2 марта иранская государственная телекомпания IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) проинформировала, что авианосец США «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln) отошёл от берегов Ирана. Ранее военные ближневосточной республики заявили, что нанесли удар по этому кораблю. В Пентагоне, в свою очередь, опровергли эти данные, отметив, что атака на «Авраам Линкольн» якобы была отражена.

Также стало известно, что военные США впервые использовали в боевых условиях новую оперативно-тактическую ракету Precision Strike Missile (PrSM) при ударах по территории Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше