CNN: на фоне конфликта с Ираном у США заканчиваются запасы ракет

Напомним, ранее военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru объяснил, почему президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может длиться около четырех недель. По словам специалиста, к этому времени у американских военных могут закончиться ракеты. Кнутов подчеркнул, что при таком исходе иранская армия может «в прямом смысле слова наказать Израиль и США». Эксперт не исключил, что у Ирана может быть налажено подземное производство ракет.