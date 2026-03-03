CNN: на фоне конфликта с Ираном у США заканчиваются запасы ракет

Запасы ракет у Вооружённых сил истощаются на фоне военной операции против Ирана, сообщил телеканал CNN.
В первую очередь это касается ракет «Томагавк» (Tomahawk) для ударов по наземным целям и противоракет SM-3.
Напомним, ранее военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru объяснил, почему президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может длиться около четырех недель. По словам специалиста, к этому времени у американских военных могут закончиться ракеты. Кнутов подчеркнул, что при таком исходе иранская армия может «в прямом смысле слова наказать Израиль и США». Эксперт не исключил, что у Ирана может быть налажено подземное производство ракет.
2 марта агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников написало, что у Катара остаётся крайне ограниченный запас ракет для западных зенитных комплексов Patriot. Это приведёт к тому, что в ближайшее время возможности страны по отражению ударов Ирана будут серьёзно затруднены.
Дональд Трамп ранее заявил, что США и Израиль целенаправленно уничтожают ракетный потенциал Тегерана, однако признал высокое качество иранских ракет.