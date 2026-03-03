Москва
Объявлена дата прощания с отличившимся на поле боя уроженцем Омской области

В минувший понедельник, 2 марта 2026 года, в Администрации Оконешниковского района Омской области объявили дату и место траурного митинга, в ходе которого в последний путь проводят уроженца местного райцентра Романа Сорокина, погибшего в ходе специальной военной операции. Военнослужащего не стало на 22-м году жизни.

Источник: РИА "Новости"

«В июле 2024 года был призван на срочную военную службу. В августе подписал контракт с Министерством обороны РФ, с сентября по декабрь обучался на оператора беспилотных летательных аппаратов. 6 декабря того же года был командирован в зону проведения СВО», — уточняется в публикации.

Обозначено, что Роман Сорокин служил водителем взвода БПЛА.

Также в районной администрации приводят сведения о героическом подвиге молодого человека в ходе выполнения боевых задач на Покровском направлении.

«4 апреля 2025 года ушел на боевое задание в районе населенных пунктов Шевченко — Бельгийка на Покровском направлении. Через три дня раненый эвакуировал тяжелораненого товарища в безопасное место. Погиб 2 мая 2025 года при выполнении боевого задания», — поясняется в официальном сообщении.

Траурный митинг должен пройти в пятницу, 6 апреля 2026 года, с 11:00 до 12:00 часов по адресу улица Лесная, 28, в р. п. Оконешниково.

«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Романа Максимовича Сорокина.

