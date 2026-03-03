В Новороссийске дроны ВСУ повредили более 100 домов, поврежден детский сад

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что после удара украинских БПЛА были повреждены более 100 домов.
«На объезде Новороссийска осмотрел поврежденные объекты инфраструктуры. Последствия атаки киевского режима есть в жилых домах и социальных объектах», — написал глава города в Telegram-канале.
Сильнее всего пострадал частный сектор в Восточном районе: падение обломков БПЛА привело к возгоранию трех домов, сообщил он. Как заверил новороссийский мэр, с утра аварийная бригада начнет восстанавливать повреждения.
Кроме этого, в селе Мысхако в результате взрыва в здании детского сада выбило окна и двери. Также зафиксированы частичные повреждения газовой трубы и линии уличного освещения. По уточнениям Кравченко, чтобы обеспечить непрерывность обучения, детей временно переведут в другие группы на период ремонтных работ.
Он также подчеркнул, что жителям поврежденных зданий окажут поддержку и предоставят материальную помощь.
На днях Кравченко также навестил в больнице двух новороссийцев, которые пострадали после атаки киевского режима. Среди них — подросток 15-ти лет, получивший осколочное ранение ноги; и 67-летняя пенсионерка, поступившая в медучреждение в состоянии средней тяжести.
ВСУ регулярно атакуют гражданские объекты регионов РФ. Днем ранее, по информации Кравченко, в результате атаки дрона ВСУ на Новороссийск пострадал один человек, также было зафиксированы повреждения четырех домов.
Кроме этого, днем ранее в Новороссийске в результате атаки БПЛА были повреждены 17 домов и детский сад. Тогда же в городе-герое был введен режим чрезвычайной ситуации.
Как ранее писал KP.RU, средства ПВО РФ ликвидировали 141 беспилотник над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями в ночь на 2 марта.
По данным российского Минобороны, в ночь на 2 марта силы противовоздушной обороны сбили 679 беспилотников ВСУ за сутки. Наибольшее число вражеских дронов тогда было зафиксировано в небе над Краснодарским краем и Новороссийском. Всего с начала СВО уничтожено уже 119 020 украинских дронов разных типов.