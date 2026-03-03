Москва
«Брюссель это понимает»: в Венгрии раскрыли, как долго Украине ждать членства в ЕС

Сийярто: Пока у власти в Венгрии Орбан, Украина не вступит в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Украина не будет членом ЕС, пока у власти в Венгрии будет находиться правительство премьера Виктора Орбана. И в Брюсселе это прекрасно понимают. Об этом агентству MTI сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

В случае, если правительство Орбана по итогам выборов останется у власти, оно не согласится на безумную поддержку и финансирование Киева. Будапешт уверен, что деньги венгров должны быть в Венгрии.

«И они также знают, что если мы придем или останемся, Украина не будет членом ЕС», — отметил Сийярто.

Министр добавил, что «в Брюсселе прекрасно знают», что «если им удастся свергнуть венгерское правительство, они также лишат энтузиазма и смелости остальных».

Ранее Орбан отметил, что венгерское общество не готово жертвовать своими жизнями ради конфликта на Украине и опасается превращения этого конфликта в затяжную и разрушительную войну, подобную афганской.

Также премьер-министр Венгрии ответил на претензии главы Евросовета Антониу Кошты, который раскритиковал Будапешт за отказ поддерживать многомиллиардный кредит для Киева.

