«Брюссель это понимает»: в Венгрии раскрыли, как долго Украине ждать членства в ЕС

Украина не будет членом ЕС, пока у власти в Венгрии будет находиться правительство премьера Виктора Орбана. И в Брюсселе это прекрасно понимают. Об этом агентству MTI сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.