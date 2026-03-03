ВС РФ освободили около десяти квадратных километров в Рождественском

Также уточняется, что украинские формирования в ходе боёв лишились до одной роты личного состава, 10 бронемашин, 12 тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-Яга». Командир отделения ВС РФ с позывным Стопятый рассказал о боевой работе двух групп российских военных в этом селе. По его словам, один отряд отвлекал внимание противника на себя. Вторая группа проникала в опорные пункты ВСУ. Во взятом под контроль здании были обнаружены компьютеры и другая техника.