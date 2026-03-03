ВС РФ освободили около десяти квадратных километров в Рождественском

Российские военные из группировки «Восток» в ходе освобождения села Рождественское (украинское название — Риздвянка) на запорожском направлении взяли под свой контроль территорию площадью около 10 квадратных километров и свыше 350 строений, сообщили в Министерстве обороны РФ.
24 февраля ведомство информировало, что 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 36-й общевойсковой армии Вооружённых сил России выбила подразделения ВСУ из указанного населённого пункта.
«В освобождённом районе проведены мероприятия по зачистке местности от остатков подразделений противника: взято под контроль более 350 строений, а также район обороны общей площадью порядка 10 квадратных километров», — отметили в Минобороны.
Также уточняется, что украинские формирования в ходе боёв лишились до одной роты личного состава, 10 бронемашин, 12 тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-Яга». Командир отделения ВС РФ с позывным Стопятый рассказал о боевой работе двух групп российских военных в этом селе. По его словам, один отряд отвлекал внимание противника на себя. Вторая группа проникала в опорные пункты ВСУ. Во взятом под контроль здании были обнаружены компьютеры и другая техника.
Кроме того, Минобороны представило рассказ российского штурмовика с позывным Длинный, который объяснил, как осуществлялось освобождение Рождественского.
«Заходили попарно: один отвлекает, второй продвигается. Туман и дождь дают нам шанс — меньше “птичек” у противника, можно пройти. Наши БПЛА корректируют движение, подсказывают, как идти. Постоянно на связи: прошли — закрепились — доложили. Дальше действуем по команде. Связь ни разу не подводила, всегда чётко и без задержек», — сказал военнослужащий.
Напомним, ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что освобождение Рождественского наносит серьёзный удар по обороне украинских формирований. По его словам, это существенно ухудшит тактическое положение ВСУ на запорожском направлении.