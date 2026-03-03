Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник: за неделю от ударов ВСУ погибли 22 жителя России

ЛУГАНСК, 3 марта. /ТАСС/. 22 мирных жителя ряда субъектов РФ на минувшей неделе погибли при ударах Вооруженных сил Украины, свыше 130 человек, включая ребенка, получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Источник: РИА "Новости"

За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 153 мирных жителя: ранены 131 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, погибли 22 человека. Наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях. В этих регионах гражданские объекты и гражданское население подверглись дронным, ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных формирований Киева", — сказал он.

Мирошник отметил, что большая часть мирных жителей, получивших увечья, стали жертвами атак дронов. Так, на минувшей неделе от налетов украинских БПЛА пострадал 141 мирный житель — это порядка 92% от общего числа пострадавших.

Кроме того, ряд жителей РФ стали жертвами подрывов на украинских взрывных устройствах. «Очередные случаи детонации взрывных устройств, повлекшие ранения мирных жителей, зафиксированы в Херсонской области, где в результате подрывов на минах гражданских легковых автомобилей пострадали три мирных жителя, в ДНР ранение получил 68-летний житель Донецка», — уточнил Мирошник.

Собеседник агентства добавил, что украинские войска, нарушая нормы международного права, били по медицинским и образовательным учреждениям. «В Запорожской области ударом беспилотника было повреждено здание Днепрорудненской ЦРБ, нанесен ущерб терапевтическому отделению. В Брянской области ударом дрона-камикадзе уничтожен фельдшерско-акушерский пункт в селе Курковичи. Зафиксированы атаки на образовательные учреждения. В Брянской области дрон-камикадзе повредил здание школы в селе Новая Погощь», — сообщил он.

Всего, по словам Мирошника, за минувшую неделю ВСУ выпустили по субъектам РФ более 3,3 различных боеприпасов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше