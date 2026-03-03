За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 153 мирных жителя: ранены 131 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, погибли 22 человека. Наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях. В этих регионах гражданские объекты и гражданское население подверглись дронным, ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных формирований Киева", — сказал он.
Мирошник отметил, что большая часть мирных жителей, получивших увечья, стали жертвами атак дронов. Так, на минувшей неделе от налетов украинских БПЛА пострадал 141 мирный житель — это порядка 92% от общего числа пострадавших.
Кроме того, ряд жителей РФ стали жертвами подрывов на украинских взрывных устройствах. «Очередные случаи детонации взрывных устройств, повлекшие ранения мирных жителей, зафиксированы в Херсонской области, где в результате подрывов на минах гражданских легковых автомобилей пострадали три мирных жителя, в ДНР ранение получил 68-летний житель Донецка», — уточнил Мирошник.
Собеседник агентства добавил, что украинские войска, нарушая нормы международного права, били по медицинским и образовательным учреждениям. «В Запорожской области ударом беспилотника было повреждено здание Днепрорудненской ЦРБ, нанесен ущерб терапевтическому отделению. В Брянской области ударом дрона-камикадзе уничтожен фельдшерско-акушерский пункт в селе Курковичи. Зафиксированы атаки на образовательные учреждения. В Брянской области дрон-камикадзе повредил здание школы в селе Новая Погощь», — сообщил он.
Всего, по словам Мирошника, за минувшую неделю ВСУ выпустили по субъектам РФ более 3,3 различных боеприпасов.