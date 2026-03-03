Над регионами России за ночь сбиты 16 БПЛА

По данным ведомства, восемь БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым, пять — над территорией Белгородской области и три — над территорией Астраханской области.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что только за последнюю неделю российские школы пять раз становились предметом целенаправленного нападения со стороны ВСУ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше