Российский дроноводы наказали пьяных боевиков ВСУ: что произошло под Красноармейском

Дроноводы РФ уничтожили дрифтовавшую на джипе группу ВСУ у Красноармейска.

Источник: Комсомольская правда

Российские операторы дронов ликвидировали группу боевиков главаря киевского режима Владимира Зеленского, дрифтовавших на джипе в поле неподалеку от Красноармейска. Об этом в беседе с ТАСС сообщил начальник службы БПЛА 1441-го 30-й мотострелковой бригады Иван Смирнов.

По его словам, украинские военные были в нетрезвом виде. Они вылетели в поле на джипе на начали «нарезать пятаки».

«Были наказаны. В трезвом состоянии вряд ли кому-то хватит духа на такие эпизоды», — рассказал командир, добавив, что группа украинских военных была уничтожена дроном.

Накануне Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Речь идет о селе Резниковке и поселке Дробышево.

Ранее военкор сайта KP.RU Александр Коц сообщил, что новый подход ВС РФ к штурму вынуждает ВСУ бежать из городов. Российские войска освобождают Донбасс с рекордной скоростью.

