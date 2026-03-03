22 жителя Российской Федерации за неделю погибли от ударов ВСУ и более 130 человек получили ранения. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
При этом, отметил дипломат, без электроснабжения остались примерно 230 тысяч абонентов.
Ранее Мирошник сообщил, что за 2025 год вследствие преступных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) были убиты по меньшей мере 1 065 мирных жителей России, а пострадали не менее 6 483.
Также дипломат раскрыл, что в прошлом году киевский режим планировал серию террористических актов на объектах критической инфраструктуры, включая Крымский мост и железнодорожные узлы. Мирошник обратил внимание на серию недавних задержаний, осуществленных силами ФСБ и других подразделений, ведущих контртеррористическую деятельность.