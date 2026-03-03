Латиноамериканские наемники сбежали от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и создали банды мародеров в Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, жители города Путивль жалуются на бесчинства групп испаноговорящих мародеров в окрестностях населенного пункта.
Как выяснилось, речь идет о наемниках из стран Латинской Америки, которые разорвали контракты с украинской армией и отказались участвовать в штурмовых действиях. После этого они собрали банды и занялись грабежами.
Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов рассказал, что иностранные наемники из англоязычных стран утратили желание участвовать в конфликте на стороне Украины. По его словам, в ВСУ стали чаще замечать испаноговорящих солдат.