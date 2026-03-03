Москва
Армия Израиля сообщила об ударах по Тегерану и Бейруту

Армия обороны Израиля заявила, что атакует военные объекты Ирана и ливанского движения «Хезболла».

Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) одновременно наносит удары по целям в Тегеране и ливанском Бейруте, сообщили представители Вооружённых сил (ВС) еврейского государства.

«В настоящее время Армия обороны Израиля одновременно наносит удары по Тегерану и Бейруту», — отмечается в Teleram-канале ЦАХАЛ.

Представители ВС уточнили, что израильская боевая авиация приступила к целенаправленным атакам на военные объекты Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболла».

Напомним, 2 марта в ЦАХАЛ заявили, что в результате удара израильских военных по Бейруту погиб начальник штаба разведки военного крыла «Хезболлы» Хусейн Маклед. В сообщении говорилось, что Израиль получил подтверждение факта его смерти.

3 марта телеканал Al Mayadeen проинформировал, что израильские военно-воздушные силы атаковали здание телекомпании Al-Noor в Бейруте. После этого в небе над столицей Ливана поднялось огромное облако дыма.

Ранее агентство Fars сообщило, что США и Израиль нанесли удар в районе здания гостелерадиокомпании Ирана в Тегеране. Журналисты также добавили, что на месте прогремели два взрыва. Израильские военные объявили о начале новой волны ударов по правительственным целям в Тегеране после полуночи 3 марта.

