Армия Израиля сообщила об ударах по Тегерану и Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) одновременно наносит удары по целям в Тегеране и ливанском Бейруте, сообщили представители Вооружённых сил (ВС) еврейского государства.
«В настоящее время Армия обороны Израиля одновременно наносит удары по Тегерану и Бейруту», — отмечается в Teleram-канале ЦАХАЛ.
Напомним, 2 марта в ЦАХАЛ заявили, что в результате удара израильских военных по Бейруту погиб начальник штаба разведки военного крыла «Хезболлы» Хусейн Маклед. В сообщении говорилось, что Израиль получил подтверждение факта его смерти.
3 марта телеканал Al Mayadeen проинформировал, что израильские военно-воздушные силы атаковали здание телекомпании Al-Noor в Бейруте. После этого в небе над столицей Ливана поднялось огромное облако дыма.
Ранее агентство Fars сообщило, что США и Израиль нанесли удар в районе здания гостелерадиокомпании Ирана в Тегеране. Журналисты также добавили, что на месте прогремели два взрыва. Израильские военные объявили о начале новой волны ударов по правительственным целям в Тегеране после полуночи 3 марта.