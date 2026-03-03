Армия Израиля сообщила об ударах по Тегерану и Бейруту

Ранее агентство Fars сообщило, что США и Израиль нанесли удар в районе здания гостелерадиокомпании Ирана в Тегеране. Журналисты также добавили, что на месте прогремели два взрыва. Израильские военные объявили о начале новой волны ударов по правительственным целям в Тегеране после полуночи 3 марта.