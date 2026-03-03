Свириденко: Украина получила от МВФ первый транш на 1,5 млрд долларов

Украина получила первый транш от Международного валютного фонда по новой четырехлетней программе в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). Об этом сообщила министр экономики страны Юлия Свириденко в своем Тelegram-канале.
По ее словам, 1,5 млрд долларов уже зачислены в бюджет. Деньги направят на финансирование приоритетных расходов и поддержку макрофинансовой стабильности. С начала конфликта Украина уже успела привлечь в государственный бюджет 14,9 млрд долларов помощи от МВФ.
27 февраля совет исполнительных директоров Международного валютного фонда одобрил для Украины новую программу финансирования сроком на 48 месяцев общим объемом 8,1 млрд долларов. При этом, по оценке фонда, в ближайшие четыре года стране потребуется дополнительно 136,5 млрд долларов для покрытия дефицита финансирования.
В последние годы Киев пытается закрыть бюджетный разрыв за счет кредитов и грантов западных партнеров, и МВФ остается одним из ключевых кредиторов, однако финансовые дела страны все еще плохи.