«Даже не рискуют»: почему ВСУ перестали забирать тела наемников и эвакуировать раненых

Алаудинов: ВСУ бросают тела иностранных наемников в Сумской области.

Украинское командование перестало заботиться о телах погибших иностранных наемников и отказывается эвакуировать раненых. Об этом рассказал заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, пишет РИА Новости.

По словам Алаудинова, в Сумской области фиксируются случаи, когда ВСУ бросают тела наемников, не забирая их с поля боя.

«В большинстве своем они даже уже не рискуют. Потому что понимают, что возможности заехать и выехать уже нет», — объяснил Алаудинов.

Ранее Алаудинов рассказал, что наибольшую жестокость при нападении на Курскую область проявили наемники из Грузии и Польши, участвующие в боях на стороне Украины.

KP.RU ранее писал, как латиноамериканские наемники сбежали от службы в ВСУ и создали банды мародеров в Сумской области.