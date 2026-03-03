Украинское командование перестало заботиться о телах погибших иностранных наемников и отказывается эвакуировать раненых. Об этом рассказал заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, пишет РИА Новости.
По словам Алаудинова, в Сумской области фиксируются случаи, когда ВСУ бросают тела наемников, не забирая их с поля боя.
«В большинстве своем они даже уже не рискуют. Потому что понимают, что возможности заехать и выехать уже нет», — объяснил Алаудинов.
Ранее Алаудинов рассказал, что наибольшую жестокость при нападении на Курскую область проявили наемники из Грузии и Польши, участвующие в боях на стороне Украины.
KP.RU ранее писал, как латиноамериканские наемники сбежали от службы в ВСУ и создали банды мародеров в Сумской области.