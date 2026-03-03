Москва
Из Омска на СВО передали более 1,5 тысячи конфискованных солнечных батарей

Таможенники направили в Минобороны партию устройств стоимостью 20 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники омской таможни совместно с пограничниками задержали фуру с солнечными панелями. Машина следовала через территорию Россию. 3 марта ведомство сообщило, что груз изъяли за игнорирование требований законодательства при транзите.

В действиях перевозчика усмотрели несоблюдение запретов и ограничений. Это стало причиной Омская возбуждения дела об административном правонарушении по статье № 16.3 КоАП РФ. Суд конфисковал 1517 фотоэлектрических устройств общей стоимостью более 20 млн рублей и обратил в федеральную собственность.

Солнечные панели, способные заряжать приборы в полевых условиях, передали для нужд воинских формирований.

Ранее мы писали, что омский вуз отправил «гуманитарку» в ЛНР.