Из Омска на СВО передали более 1,5 тысячи конфискованных солнечных батарей

Сотрудники омской таможни совместно с пограничниками задержали фуру с солнечными панелями. Машина следовала через территорию Россию. 3 марта ведомство сообщило, что груз изъяли за игнорирование требований законодательства при транзите.
В действиях перевозчика усмотрели несоблюдение запретов и ограничений. Это стало причиной Омская возбуждения дела об административном правонарушении по статье № 16.3 КоАП РФ. Суд конфисковал 1517 фотоэлектрических устройств общей стоимостью более 20 млн рублей и обратил в федеральную собственность.
Солнечные панели, способные заряжать приборы в полевых условиях, передали для нужд воинских формирований.
