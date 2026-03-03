Из Омска на СВО передали более 1,5 тысячи конфискованных солнечных батарей

В действиях перевозчика усмотрели несоблюдение запретов и ограничений. Это стало причиной Омская возбуждения дела об административном правонарушении по статье № 16.3 КоАП РФ. Суд конфисковал 1517 фотоэлектрических устройств общей стоимостью более 20 млн рублей и обратил в федеральную собственность.