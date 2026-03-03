Эксперт раскрыл, почему ВСУ чаще используют собственное оружие

Эксперт напомнил, что Франция на фоне конфликта США и Израиля с Ираном направила в Восточное Средиземноморье авианосец «Шарль де Голль». Собеседник NEWS.ru добавил, что и Лондон заявил, что готов поддержать Вашингтон против Тегерана. Кнутов резюмировал, что в такой ситуации поставки на Украину современного оружия, такого как крылатые ракеты Storm Shadow или SCALP, Запад поставит на паузу.
«Оружие странам НАТО понадобится в первую очередь как для борьбы с иранцами, так и для последующего создания арсеналов и их пополнения», — уточнил эксперт.
Он объяснил, что именно из-за перспективы остаться без западной помощи украинский лидер Владимир Зеленский вынужден пытаться организовать выпуск оружия на Украине или сборку его из деталей, которые поставляют союзники.
Эксперт добавил, что ракету «Фламинго» выпускают в Дании, систему наведения и электроники — в ФРГ, композитные материалы для корпусов — во Франции и Великобритании, а двигатели — старые модели, оставшиеся со времен Советского Союза.
По мнению Кнутова, дефицит поставок вооружения со стороны Запада на Украине будет усугубляться.
По данным «РИА Новости», за последние четыре года Запад перечислил в украинский бюджет в качестве помощи 171,4 млрд долларов. В основном поддержку оказывали страны ЕС, США и Международный валютный фонд.