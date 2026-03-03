Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл, почему ВСУ чаще используют собственное оружие

Украинская армия вынуждена использовать собственное оружие, потому что арсеналы НАТО теперь будут направляться на ведение конфликта с Ираном. Вскоре объемы поставок вооружения Киеву со стороны альянса существенно сократятся. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт напомнил, что Франция на фоне конфликта США и Израиля с Ираном направила в Восточное Средиземноморье авианосец «Шарль де Голль». Собеседник NEWS.ru добавил, что и Лондон заявил, что готов поддержать Вашингтон против Тегерана. Кнутов резюмировал, что в такой ситуации поставки на Украину современного оружия, такого как крылатые ракеты Storm Shadow или SCALP, Запад поставит на паузу.

«Оружие странам НАТО понадобится в первую очередь как для борьбы с иранцами, так и для последующего создания арсеналов и их пополнения», — уточнил эксперт.

Он объяснил, что именно из-за перспективы остаться без западной помощи украинский лидер Владимир Зеленский вынужден пытаться организовать выпуск оружия на Украине или сборку его из деталей, которые поставляют союзники.

Эксперт добавил, что ракету «Фламинго» выпускают в Дании, систему наведения и электроники — в ФРГ, композитные материалы для корпусов — во Франции и Великобритании, а двигатели — старые модели, оставшиеся со времен Советского Союза.

По мнению Кнутова, дефицит поставок вооружения со стороны Запада на Украине будет усугубляться.

По данным «РИА Новости», за последние четыре года Запад перечислил в украинский бюджет в качестве помощи 171,4 млрд долларов. В основном поддержку оказывали страны ЕС, США и Международный валютный фонд.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше