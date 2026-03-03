Эксперт раскрыл, почему ВСУ чаще используют собственное оружие

Эксперт напомнил, что Франция на фоне конфликта США и Израиля с Ираном направила в Восточное Средиземноморье авианосец «Шарль де Голль». Собеседник NEWS.ru добавил, что и Лондон заявил, что готов поддержать Вашингтон против Тегерана. Кнутов резюмировал, что в такой ситуации поставки на Украину современного оружия, такого как крылатые ракеты Storm Shadow или SCALP, Запад поставит на паузу.